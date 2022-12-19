Об этом говорится на странице издания в Фейсбуке.

"Во время праздников в жизни многих украинцев царит тишина. Тишина, ощутимым следом которой будет пустое место за столом", - пишут в еженедельнике, вспоминая украинских военных, которые не смогут вернуться домой на праздники.

Известно, что номер рассказывает о преступлениях российских военных в Украине, мобилизации в РФ, а также о непростом украинском Рождестве.

14 декабря защитник из Тернополя, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов сообщил о том, что появился на обложке в инклюзивном календаре по ВСУ на 2023 год. Военный также отметил, что надеется, что его медийность поможет привлечь внимание к раненым ребятам и проблемам, с которыми они сталкиваются.