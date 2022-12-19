Польский еженедельник Wprost изобразил украинских военных на обложке рождественского номера
Польское издание Wprost рассказало о преступлениях российских военных в Украине, непростое украинское Рождество и изобразило на обложке реалии празднования этого года
Об этом говорится на странице издания в Фейсбуке.
"Во время праздников в жизни многих украинцев царит тишина. Тишина, ощутимым следом которой будет пустое место за столом", - пишут в еженедельнике, вспоминая украинских военных, которые не смогут вернуться домой на праздники.
Известно, что номер рассказывает о преступлениях российских военных в Украине, мобилизации в РФ, а также о непростом украинском Рождестве.
- 14 декабря защитник из Тернополя, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов сообщил о том, что появился на обложке в инклюзивном календаре по ВСУ на 2023 год. Военный также отметил, что надеется, что его медийность поможет привлечь внимание к раненым ребятам и проблемам, с которыми они сталкиваются.
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