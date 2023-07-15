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Польский депутат Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ

15 июля, 2023 суббота
21:08
Война с Россией Павел Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ

Депутат польского Сейма Павел Коваль вместе с пятым президентом Украины, главой "Европейской Солидарности" Петром Порошенко побывал в Запорожской и Донецкой областях, где они вместе передали партию техники бригадам Десантно-штурмовых войск

Видео об этом появилось 15 июля 2023 года на YouTube-канале Порошенко.

Подразделения, воюющие на горячих участках фронта, получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF, а также шины для американских автомобилей HMMWV (Хамви), которые сейчас на фронте в огромном дефиците.

Как рассказал Порошенко, Павел Коваль, являющийся одним из крупнейших адвокатов интересов Украины в Европе, очень хотел побывать на фронте и пообщаться с украинскими военными.

"Он наш большой друг, который защищает интересы Украины не только у себя в стране, но и помогает нам отстаивать Украину по всей Европе. Где-то около месяца Павел хотел и искал возможность приехать в Украину и поехать вместе к тем, кто сдерживает российскую агрессию на границах НАТО и вот он здесь", - отмечает Порошенко.

Ровно год назад, в июле, Павел Коваль с Петром Порошенко приехали в Часов Яр на Донетчине, где после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.

"Мы очень благодарны украинской нации за это сопротивление. Я видел Бучу… Я считаю, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за наши общие ценности. Моя миссия – объяснять это в Польше. И не только в Польше, а и во всех европейских странах, чтобы донести очень четкий месседж: сегодня украинцы - это настоящие европейцы, готовые отдать свою жизнь за наши общие ценности", - сказал тогда Павел Коваль.

Сегодня польский политик уверяет, что будет делать все возможное, чтобы Украина в конце года начала предвступительные переговоры с Евросоюзом, а в следующем - в Вашингтоне получила приглашение в НАТО.

"Сегодня весь мир смотрит на вас", - заявил в свою очередь Порошенко украинским воинам. Он также отметил, что Вильнюсский саммит НАТО был успешен для ВСУ, ведь по его итогам объявлены новые мощные пакеты вооружения для нашей армии.

"У нас появилась новая номенклатура вооружений, которую получат Вооруженные Силы. Прежде всего, разминирование - это новая программа, и она играет очень важную роль", - отмечает пятый Президент.

"Фактически запускается программа обучения на F16, и я думаю, что у нас будет коалиция F16. Вы знаете, насколько важна авиационная поддержка и господство в небе. И там, где мы нуждаемся в боеприпасах, боевых бронированных машинах, у нас появляются новые типы. Это Bushmaster, новая версия уже из Австралии.Это машины Bradley и Stryker, Marder.Только Германия дала нам на 700 млн своих позиций. Плюс французы дали нам ракеты SCALP с дальностью 250 км. Я думаю, это означает, что сегодня мир - с нами", - убежден Петр Порошенко.

"Я горжусь нашими ребятами. Но вместе с тем я знаю, как им сейчас тяжело. И мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы увеличить их возможности для наступления. Многие пришли новые, и надо их научить. Многие пришли с мобилизации. Сегодня есть серьезная работа по подготовке новых офицерских кадров - на уровне командира взвода, командира роты. И это наша общая задача. Поэтому мы приняли изменения в закон, чтобы мотивировать инструкторов, поэтому мы запретили, в том числе подразделения ТРО, без проведения необходимых учений отправлять прямо на фронт", - отмечает Порошенко.

"Я хочу поддержать слова Валерия Залужного, Главнокомандующего ВСУ, что нас никто не остановит – никакие ограничения на применение оружия. Мы будем идти вперед и бить врага. И делать, кстати, свою часть парламентской работы. Для того чтобы подготовить и Вашингтонский саммит НАТО, и уже в октябре этого года обеспечить решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз", – подчеркнул Петр Порошенко.

Польша
Петр Порошенко
военные силы Украины
Европейская солидарность
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