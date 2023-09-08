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Польский чиновник заявил, что жалобы Украины из-за зернового эмбарго являются давлением и угрозами, которые не будут иметь успеха

8 сентября, 2023 пятница
13:09
Экономика

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский заявил, что жалобы Украины на запрет ввоза зерна являются давлением. В то же время Польша настроена продлить эмбарго

Об этом он сказал RMF FM .

"Это угроза и еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные и выходит за определенные пределы", – сказал министр.

По его словам, подобные угрозы Польшу не впечатляют.

"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным", – сказал Шинковский.

Он также повторил, о чем политики партии власти "Право и справедливость" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

По его словам, Польша борется за то, чтобы решение о продлении эмбарго было принято на уровне ЕС.

Запрет на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

25 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сказал, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. Польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.

1 сентября заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сказал изданию Politico , что Украина будет жаловаться во Всемирную торговую организацию в случае продления зернового эмбарго после 15 сентября.

Новости
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Украина
Польша
экспорт зерна
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