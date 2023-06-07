Сообщение появилось на официальной странице бренда в Инстаграм.

"Новое собрание – это возможность познакомиться с народным искусством одного из самых популярных украинских художников. Она (Мария Примаченко, - ред.) стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от его искусства" , – говорится в сообщении.

Коллекция включает одежду для женщин и мужчин, такую как футболки, блузки, брюки, юбки, шоперы и носки. Цены на вещи из коллекции варьируются от 50 злотых (425 грн) до 200 злотых (1700 грн).

Фото: Medicine

Справка. Medicine – это польский бренд одежды, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Этот бренд создан Кшиштофом Байолеком, который также является автором брендов House и Mohito, позже он продал эти бренды компании LPP почти за 400 миллионов злотых, или более 31 миллиона долларов. В 2010 году Байолек провел ребрендинг торговой марки Reporter, сменив ее название на Medicine. Украинская франшиза под разными названиями работает уже более 15 лет.