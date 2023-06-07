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Польский бренд одежды Medicine создал коллекцию по мотивам картин Марии Примаченко

7 июня, 2023 среда
18:49
Культура

Бренд одежды Medicine, известный своими артколлекциями с польскими художниками, создал серию одежды, вдохновленную картинами украинской художницы Марии Примаченко

Сообщение появилось на официальной странице бренда в Инстаграм.

"Новое собрание – это возможность познакомиться с народным искусством одного из самых популярных украинских художников. Она (Мария Примаченко, - ред.) стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от его искусства" , – говорится в сообщении.

Medicine

Коллекция включает одежду для женщин и мужчин, такую как футболки, блузки, брюки, юбки, шоперы и носки. Цены на вещи из коллекции варьируются от 50 злотых (425 грн) до 200 злотых (1700 грн).

MedicineMedicineMedicine

Medicine

Medicine

MedicineMedicine

Фото: Medicine

Справка. Medicine – это польский бренд одежды, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Этот бренд создан Кшиштофом Байолеком, который также является автором брендов House и Mohito, позже он продал эти бренды компании LPP почти за 400 миллионов злотых, или более 31 миллиона долларов. В 2010 году Байолек провел ребрендинг торговой марки Reporter, сменив ее название на Medicine. Украинская франшиза под разными названиями работает уже более 15 лет.

  • Напомним, 27 февраля 2022 года, в пгт Иванкове Киевской области, оккупанты уничтожили местный музей, где хранилось около 200 произведений Марии Примаченко. Все были уверены, что картины были утрачены навсегда. Российские войска уничтожили помещение музея, но произведения удалось спасти.
  • 27 июля в Львовском национальном музее имени Андрея Шептицкого открылась выставка проекта "Мария Примаченко. "Дарю Украине!". Посетители поделились своими впечатлениями с Еспресо.
  • Картина Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого энергоблока", которая уцелела в разрушенном россиянами музее, продана на благотворительном аукционе за $500 тыс.
  • 21 сентября 2022 года в столице открыли выставку спасенных после ракетного удара РФ картин Марии Примаченко.
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