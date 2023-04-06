Польский бизнес планируют привлекать в восстановлении Украины: Кубраков и Буда подписали меморандум
Украина и Польша будут сотрудничать по привлечению бизнеса в восстановлении. Вице-премьер-министр Александр Кубраков и польский министр Вальдемар Буда подписали меморандум
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
В рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу состоялось подписание меморандума о сотрудничестве вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и польским министром развития и технологий Вальдемаром Будой.
"Мы стремимся сделать восстановление не только крупным международным гуманитарным проектом, но и экономически выгодной инвестицией для бизнеса. Уже сейчас вместе с польскими коллегами обсуждаем финансирование восстановления нескольких объектов жилищной и социальной инфраструктуры в Харьковской области", - сказал Кубраков.
Меморандум предусматривает, что Польша будет предоставлять информацию о бизнесе, заинтересованном в восстановлении Украины. Стороны договорились, что после запуска Электронной системы управления восстановлением Министерство восстановления будет регулярно предоставлять партнерам информацию об имеющихся проектах и возможностях инвестиций в реализацию.
Также министерства Украины и Польши будут обмениваться опытом, практиками реализации проектов восстановления, знаниями в сфере строительного права и использования международных донорских площадок для наращивания инвестиций в восстановление нашей страны.
"Участие польского бизнеса, с его опытом, ресурсами и экспертизой при поддержке правительства необходимо для нас. Благодарен польским партнерам, в частности Вальдемару Буди, за готовность способствовать восстановлению Украины. Мы гарантируем эффективность таких инвестиций благодаря максимальной прозрачности, подотчетности и внедрению цифровых инструментов в восстановлении", – добавил Кубраков.
- Не считая того, бизнес Германии готов расширять создание на нашем рынке. Также Украина рассчитывает на поддержку и участие в послевоенном восстановлении государства.
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