Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу состоялось подписание меморандума о сотрудничестве вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и польским министром развития и технологий Вальдемаром Будой.

"Мы стремимся сделать восстановление не только крупным международным гуманитарным проектом, но и экономически выгодной инвестицией для бизнеса. Уже сейчас вместе с польскими коллегами обсуждаем финансирование восстановления нескольких объектов жилищной и социальной инфраструктуры в Харьковской области", - сказал Кубраков.

Меморандум предусматривает, что Польша будет предоставлять информацию о бизнесе, заинтересованном в восстановлении Украины. Стороны договорились, что после запуска Электронной системы управления восстановлением Министерство восстановления будет регулярно предоставлять партнерам информацию об имеющихся проектах и возможностях инвестиций в реализацию.

Также министерства Украины и Польши будут обмениваться опытом, практиками реализации проектов восстановления, знаниями в сфере строительного права и использования международных донорских площадок для наращивания инвестиций в восстановление нашей страны.

"Участие польского бизнеса, с его опытом, ресурсами и экспертизой при поддержке правительства необходимо для нас. Благодарен польским партнерам, в частности Вальдемару Буди, за готовность способствовать восстановлению Украины. Мы гарантируем эффективность таких инвестиций благодаря максимальной прозрачности, подотчетности и внедрению цифровых инструментов в восстановлении", – добавил Кубраков.