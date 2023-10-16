Польский бигос: рецепт традиционного и очень питательного блюда
Бигос (bigos) – это польское блюдо, которое обычно готовится из свежей и квашеной капусты, мяса (традиционно используется колбаса) и приправ
Рецепты могут отличаться в разных регионах, но в основном, "бигос" или "бигус" определяется использованием свежей и квашеной капусты и мяса. Его желательно готовить заранее, чтобы блюдо настоялось и получило всю глубину вкуса и аромата. Также интересным преимуществом бигоса является то, что его можно замораживать. После разморозки блюдо не потеряет своих вкусовых качеств и его можно будет смело подавать на стол.
К бигосу можно также добавлять другие копчености, чернослив и специи, которые вам нравятся.
Бигос рецепт классический
Ингредиенты:
- Капуста квашеная – 1 кг
- Капуста свежая – 1 кг
- Томатная паста – 100 г
- Сушеные грибы – 20 г + кипяток – 250 мл
- Мясо – 1 кг
- Копченая колбаса – 150 г
- Морковь – 300 г
- Лук репчатый – 300 г
- Паприка сладкая сушеная – 1 ч. л. (с горкой)
- Растительное масло – 100 мл
- Соль, перец (по вкусу)
Бигос, рецепт приготовления пошагово:
- Заливаем грибы крутым кипятком, им нужно так постоять минимум 30 минут.
- Свежую капусту моем и шинкуем. В отдельной емкости добавляем в свежую капусту томатную пасту, хорошо перемешиваем.
- Морковь и лук промываем и очищаем. Морковь натираем, а лук режем мелко кубиком. Грибы режем соломкой.
- Ставим высокую сковороду (желательно гусятницу) с маслом на огонь, разогреваем. Добавляем мясо и жарим, пока оно не станет золотистым. Далее присыпаем паприкой и перекладываем лук, прожариваем около пяти минут. Добавляем морковь, через несколько минут добавляем грибы и выливаем воду из-под грибов, тушим до готовности мяса.
- Добавляем свежую капусту, соль, перец и тушим на среднем огне 20-25 минут. Сюда же перекладываем квашеную капусту, колбасу и продолжаем тушить до готовности капусты (зависит от ваших вкусов, вы можете оставить капусту хрустящей, или приготовить до мягкости).
Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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