Польский бигос: рецепт традиционного и очень питательного блюда

Рецепты могут отличаться в разных регионах, но в основном, "бигос" или "бигус" определяется использованием свежей и квашеной капусты и мяса. Его желательно готовить заранее, чтобы блюдо настоялось и получило всю глубину вкуса и аромата. Также интересным преимуществом бигоса является то, что его можно замораживать. После разморозки блюдо не потеряет своих вкусовых качеств и его можно будет смело подавать на стол.

К бигосу можно также добавлять другие копчености, чернослив и специи, которые вам нравятся.

Бигос рецепт классический

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1 кг

Капуста свежая – 1 кг

Томатная паста – 100 г

Сушеные грибы – 20 г + кипяток – 250 мл

Мясо – 1 кг

Копченая колбаса – 150 г

Морковь – 300 г

Лук репчатый – 300 г

Паприка сладкая сушеная – 1 ч. л. (с горкой)

Растительное масло – 100 мл

Соль, перец (по вкусу)

Бигос, рецепт приготовления пошагово:

Заливаем грибы крутым кипятком, им нужно так постоять минимум 30 минут. Свежую капусту моем и шинкуем. В отдельной емкости добавляем в свежую капусту томатную пасту, хорошо перемешиваем. Морковь и лук промываем и очищаем. Морковь натираем, а лук режем мелко кубиком. Грибы режем соломкой. Ставим высокую сковороду (желательно гусятницу) с маслом на огонь, разогреваем. Добавляем мясо и жарим, пока оно не станет золотистым. Далее присыпаем паприкой и перекладываем лук, прожариваем около пяти минут. Добавляем морковь, через несколько минут добавляем грибы и выливаем воду из-под грибов, тушим до готовности мяса. Добавляем свежую капусту, соль, перец и тушим на среднем огне 20-25 минут. Сюда же перекладываем квашеную капусту, колбасу и продолжаем тушить до готовности капусты (зависит от ваших вкусов, вы можете оставить капусту хрустящей, или приготовить до мягкости).

Приятного аппетита!

Фото: Freepik