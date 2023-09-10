Польских пограничников забросали камнями 7 неизвестных в белорусской форме
Вечером 9 сентября семь неизвестных людей, одетых в маски и белорусскую форму, совершили нападение на польских пограничников
Об этом сообщила пограничная служба Польши.
Отмечается, что неизвестные забросали пограничников камнями. Они были со стороны белорусской границы.
Кроме того, у нападавших были рогатки и фонарики, которыми они ослепили патрульных. На место происшествия был направлен спецавтотранспорт, никто не пострадал.
Также в пресс-службе отметили, что за сутки 9 сентября из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 15 человек. Также среди них были 9 граждан Сирии и группа из четырех человек из Бурунди и Конго.
- Напомним, 5 сентября стало известно, что вооруженный белорусский пограничник пилил отверстие в заборе на территории Польши. Увидев своих польских коллег, он сбежал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное