Польских пограничников забросали камнями 7 неизвестных в белорусской форме

Об этом сообщила пограничная служба Польши.

Отмечается, что неизвестные забросали пограничников камнями. Они были со стороны белорусской границы.

Кроме того, у нападавших были рогатки и фонарики, которыми они ослепили патрульных. На место происшествия был направлен спецавтотранспорт, никто не пострадал.

Также в пресс-службе отметили, что за сутки 9 сентября из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 15 человек. Также среди них были 9 граждан Сирии и группа из четырех человек из Бурунди и Конго.