Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси
С территории Беларуси впервые под обстрел попали польские пограничники
Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел несколько дней назад. О нем уже доложили Сейма Польши.
Под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе среди них были двое офицеров. Пока неизвестно, кто и из чего стрелял, но зафиксирован "объект", который с большой силой ударил машину.
По словам полковника пограничной службы Аркадиуша Тивонюка, скорость и кинетическая энергия были значительными.
"Не знаю, стреляли ли из пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились два офицера, что также угрожало их жизни и здоровью", - заявил Тивонюк.
- 15 июня стало известно, что армия Польши в 2026-2028 годах получит 24 колесных минных заградителя Baobab-K собственного производства.
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