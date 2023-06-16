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Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси

16 июня, 2023 пятница
00:34
Мир

С территории Беларуси впервые под обстрел попали польские пограничники

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел несколько дней назад. О нем уже доложили Сейма Польши.

Под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе среди них были двое офицеров. Пока неизвестно, кто и из чего стрелял, но зафиксирован "объект", который с большой силой ударил машину.

По словам полковника пограничной службы Аркадиуша Тивонюка, скорость и кинетическая энергия были значительными.

"Не знаю, стреляли ли из пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились два офицера, что также угрожало их жизни и здоровью", - заявил Тивонюк.

Польша
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