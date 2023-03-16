Польских медиков допустят к Саакашвили, - журналист Йозвяк
Официальные лица Европейского Союза подтвердили, что польскую команду медиков допустят к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили
Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в твиттере.
"Официальные лица ЕС: медицинская команда Польши получила доступ в Саакашвили. Пока нет даты, когда они едут в Грузию. И речь не идет о переводе бывшего президента в Польшу или куда-то еще", - сказал он.
В настоящее время экс-президент Грузии находится в больнице, куда его перевели из тюрьмы. В разговоре с журналистами Sky News он сказал , что находится на грани смерти и постоянно испытывает невыносимую боль.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. Там Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, а 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки. Это обращение поддержала Верховная Рада.
- 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. А впоследствии Европарламент призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Саакашвили.
- 2 марта апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья.
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