Польских медиков допустят к Саакашвили, - журналист Йозвяк

Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в твиттере.

"Официальные лица ЕС: медицинская команда Польши получила доступ в Саакашвили. Пока нет даты, когда они едут в Грузию. И речь не идет о переводе бывшего президента в Польшу или куда-то еще", - сказал он.

В настоящее время экс-президент Грузии находится в больнице, куда его перевели из тюрьмы. В разговоре с журналистами Sky News он сказал , что находится на грани смерти и постоянно испытывает невыносимую боль.