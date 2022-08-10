Об этом сообщили в Оперативном центре Минобороны Польши.

Отмечается, что в Познани началась тренировка польских солдат на танках Abrams – их Варшава закупила для пополнения своих запасов после передачи советской техники Украине.

Во время учений, проводимых американской стороной в рамках так называемой Академии Абрамс, до конца года учеба пройдет полторы сотни военных.

Такой военной подготовкой охватят технический персонал, инструкторов и экипажи, которые потом будут управлять танками.

В апреле министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на закупку 250 американских танков M1A2 Abrams в размере 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является крупнейшим контрактом на закупку вооружения для польской армии.

В июле танки Abrams переправили в страну, тогда же начались учения солдат Железной 18-й механизированной дивизии . Кроме того, стало известно, что Варшава приобретет дополнительные 116 танков Abrams.

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