Польские учителя отримуюють на 1 тыс. евро больше за украинских

При этом зарплата обычного украинского учителя в государственной школе составляет 6,6 тыс. гривен или 210 евро, передает Еспресо.TV со ссылкой на исследование портала Слово и дело .

В других странах-соседях Украины учителя в среднем зарабатывают: в Словакии - 1 тыс. 342 евро в месяц, в Венгрии - 1 тыс. 116 евро, в Румынии - 979 евро.

Немного, если сравнивать с другими европейскими странами, но все же больше, чем в Украине, получают учителя в Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Сербии - 803 евро, 748 евро и 630 евро соответственно.

От 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.



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В странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают намного больше. Средняя зарплата учителя в Дании - 6 тыс. 207 евро, в Исландии - 5 тыс. 935 евро, в Германии - 5 тыс. 788 евро, в Финляндии - 4 тыс. 644 евро, в Австрии - 5 тыс. 446 евро.

В Великобритании среднемесячная зарплата учителя в государственном учреждении - 3 тыс. 683 евро, в Италии - 2 тыс. 816 евро, в Словении - 2 тыс. 230 евро.





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