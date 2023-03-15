Об этом информирует RMF FM.

"Сотрудники ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть", - пишет издание.

Шпионы сосредоточивались на железнодорожной инфраструктуре на востоке Польши, в окрестностях аэропорта в Ясенке близ Ряшева - главного пункта перевалки западного оружия и боеприпасов для украинских военных.

Сообщается, что иностранцы действовали от России и готовились к диверсионной деятельности.

Как выяснил корреспондент Кшиштоф Засада, особое внимание уделено охране стратегически важных путей в стране и защите ключевых объектов критической инфраструктуры.

Заместитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин заявил, что информацию на этот счет опубликуют 16 марта.

"Завтра министр-координатор и глава министерства внутренних дел Мариуш Каминский сделают заявление для СМИ, в котором прокомментируют сообщение RMF24. Пресс-конференция состоится в 11:00 (по Варшаве, - ред.)", - написал Жарин.