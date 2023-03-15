Польские спецслужбы разоблачили российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на железной дороге, - СМИ
Агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых иностранцев, связанных с российской шпионской сетью. Злоумышленники готовили диверсии на железной дороге
Об этом информирует RMF FM.
"Сотрудники ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных трассах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть", - пишет издание.
Шпионы сосредоточивались на железнодорожной инфраструктуре на востоке Польши, в окрестностях аэропорта в Ясенке близ Ряшева - главного пункта перевалки западного оружия и боеприпасов для украинских военных.
Сообщается, что иностранцы действовали от России и готовились к диверсионной деятельности.
Как выяснил корреспондент Кшиштоф Засада, особое внимание уделено охране стратегически важных путей в стране и защите ключевых объектов критической инфраструктуры.
Заместитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин заявил, что информацию на этот счет опубликуют 16 марта.
"Завтра министр-координатор и глава министерства внутренних дел Мариуш Каминский сделают заявление для СМИ, в котором прокомментируют сообщение RMF24. Пресс-конференция состоится в 11:00 (по Варшаве, - ред.)", - написал Жарин.
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