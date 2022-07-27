Об этом сообщил спикер министра - координатор спецслужб Польши Станислав Жарин в твиттере.

Спецслужбы Польши помогли установить места фильтрационных лагерей РФ на территории Украины. Речь идет, в частности, о Донецке, Докучаевске, Мангуше и Новоазовске.

По данным разведки, в тюрьмах и лагерях россияне допрашивают задержанных. Не вызывающих подозрения, как правило, депортируют в Россию. Часть задержанных насильственно зачисляют в ряды российской армии.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири. "Несомненно, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится", – добавил он.

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