Польские спецназовцы охраняли украинскую делегацию на переговорах в Бресте в начале полномасштабного вторжения, – СМИ
Бойцы польского спецназа обеспечили безопасность представителей Украины на переговорах в белорусском Бресте в конце февраля и начале марта 2022-го
Об этом во вторник, 14 марта, написало польское издание Dziennik Gazeta Prawna.
В материале сообщается, что украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым доставили в Беларусь на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части GROM, а охраняли украинскую делегацию операторы воинской части "Командос" из Люблинца, которые сотрудничали спецназовцами еще задолго до полномасштабной войны.
Полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы министерства иностранных дел Марчин Пшидач.
В свою очередь полеты украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича на переговоры с Анкарой курировал Якуб Кумох, тогдашний министр в канцелярии президента Польши. Кумох, свободно владеющий турецким языком и послом Польши в Турции, сопровождал украинцев и Абрамовича в Анкару.
"В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, которые летели на переговоры в Беларусь, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми", – рассказал DGP один из участников событий на условиях анонимности.
Также отмечается, что участвовавшие в полетах военные подтвердили DGP, что во время операции был просчитан риск инцидентов. Также было проанализировано, как реагировать на сценарий, в котором была бы какая-то угроза для солдат из страны НАТО.
Известно, что собеседник польского издания утверждает, что причиной привлечения Польши к переговорам была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, "начнут говорить по-настоящему". "После первых переговоров стало ясно, что это была иллюзия", – добавил он.
Источник Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что во время переговоров в Бресте россияне предлагали Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции. Издание добавляет, что глава украинского Минобороны якобы "послал россиян по направлению российского военного корабля".
"Польза заключалась в том, что делегации информировали нас о ситуации на фронтах. Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с Азовстали на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед Путиным", – добавил собеседник.
- 12 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре его правительство обнародует документы о российских влияниях на евродепутатов.
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