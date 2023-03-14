Об этом во вторник, 14 марта, написало польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

В материале сообщается, что украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым доставили в Беларусь на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части GROM, а охраняли украинскую делегацию операторы воинской части "Командос" из Люблинца, которые сотрудничали спецназовцами еще задолго до полномасштабной войны.

Полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы министерства иностранных дел Марчин Пшидач.

В свою очередь полеты украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича на переговоры с Анкарой курировал Якуб Кумох, тогдашний министр в канцелярии президента Польши. Кумох, свободно владеющий турецким языком и послом Польши в Турции, сопровождал украинцев и Абрамовича в Анкару.

"В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, которые летели на переговоры в Беларусь, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми", – рассказал DGP один из участников событий на условиях анонимности.

Также отмечается, что участвовавшие в полетах военные подтвердили DGP, что во время операции был просчитан риск инцидентов. Также было проанализировано, как реагировать на сценарий, в котором была бы какая-то угроза для солдат из страны НАТО.

Известно, что собеседник польского издания утверждает, что причиной привлечения Польши к переговорам была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, "начнут говорить по-настоящему". "После первых переговоров стало ясно, что это была иллюзия", – добавил он.

Источник Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что во время переговоров в Бресте россияне предлагали Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции. Издание добавляет, что глава украинского Минобороны якобы "послал россиян по направлению российского военного корабля".

"Польза заключалась в том, что делегации информировали нас о ситуации на фронтах. Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с Азовстали на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед Путиным", – добавил собеседник.