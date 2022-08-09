Польские школы готовы принять с сентября до 300 тыс. украинских школьников, - министр образования и науки Польши Чарнек
Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек заявил, что польские учебные заведения готовы с сентября принять 200-300 тысяч школьников из Украины
Об этом сообщает Polskie Radio.
"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень эластичная система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заверил Чарнек.
Министр также отметил, что вероятные проблемы могут появиться только в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда к директору одной школы с просьбой принять детей обратится слишком большое количество человек.
Чарнек заявил, что в таких случаях власти будут предлагать школы в других городах.
Министр также сказал, что, согласно данным министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Чарнек добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.
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