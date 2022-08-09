Об этом сообщает Polskie Radio.

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень эластичная система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заверил Чарнек.

Министр также отметил, что вероятные проблемы могут появиться только в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда к директору одной школы с просьбой принять детей обратится слишком большое количество человек.

Чарнек заявил, что в таких случаях власти будут предлагать школы в других городах.

Министр также сказал, что, согласно данным министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Чарнек добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.