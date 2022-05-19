Польские правоохранители обвиняют двух мужчин в шпионаже в пользу российской разведки
В Польше подали в суд двух мужчин, которых связывают с российскими спецслужбами, собирающими информацию о боеготовности ВСУ Польши и НАТО
Об этом сообщает спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
В мае 2021 года Агентство внутренней безопасности арестовало мужчину, который выполнял порученные задания, а также предоставлял российским спецслужбам информацию о польском войске и гражданах. За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
"Выводы SKW (Службы военной контрразведки, - ред.) показывают, что информацию о боеготовности Вооруженных Сил Польши и войск НАТО мужчина получил по запросу российских спецслужб. Он услышал обвинения в шпионаже", - говорится в сообщении.
О другом подозреваемом в шпионаже в пользу России стало известно в ноябре 2021 года. Тогда Агентство внутренней безопасности выяснило, что он помогал ранее арестованному в его шпионской деятельности. Ему тоже грозит до 10 лет лишения свободы.
- Напомним, СБУ обезвредила российскую агентурную сеть в Николаеве. Она готовила проникновение вражеских ДРГ в Николаев и узнавала информацию о позициях украинских военных.
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