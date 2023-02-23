Польские полицейские 5 месяцев тайком разминировали Киевщину

Об этом сообщили в Wirtualna Polska.

"О секретной миссии польской полиции в Украине редакция Wirtualna Polska знала уже несколько месяцев. Учитывая безопасность его участников, мы не могли сообщить об этом, пока не получили официальное подтверждение от Главного управления Нацполиции, что все польские полицейские пересекли границу и находятся в стране в безопасности", - отметили журналисты.

Так, миссия 98 специалистов из Польши началась после обращения Украины в члены группы ATLAS – полицейской оперативной группы, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Европейского Союза.

Запрос касался разминирования деоккупированных территорий Украины. Из всех участников группы ATLAS на обращение украинцев отозвалась только Польша. Другие страны решили, что миссия в охваченной войной стране слишком опасна.

"Летом 2022 года решением Министра внутренних дел и администрации был создан Гуманитарный контингент полиции в составе офицеров Отдельного контртеррористического подразделения полиции. В Украину ехали только добровольцы. Могли претендовать пиротехники, парамедики, которые должны были охранять их работу, и члены боевых групп, задачей которых было охранять членов польской миссии. Полиция также взяла с собой двух собак, обученных обнаруживать грузы", - добавили в издании.

Да, специалисты из Польши прибыли в Украину в начале октября: сначала миссия должна была длиться 3 месяца, потом ее продлили.

Утверждается, что в общей сложности польская группа специалистов работала в условиях 129 налетов российских ракет и беспилотников.

Одной из первых задач пиротехников было расчистить территорию одного из аэропортов под Киевом. В целом поляки вывезли 2 тыс. опасных предметов. Убирали в том числе дороги и поля с противотанковыми и противопехотными минами.