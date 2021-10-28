Польские пограничники за год выявили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины
Пограничная служба Польши в этом году на отрезке границы с Украиной обнаружила более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о прививках
Об этом сообщает Укринформ.
Как сообщили в Погранслужбе Польши, в этом году пограничники обнаружили 554 сертификата вакцинации против COVID-19 международного образца, выданных в Украине, относительно которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Больше всего таких случаев в пункте пропуска "Гребенне - Рава-Руська" (352).
Как отмечается, последний подобный случай произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин - Устилуг". У пятерых граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов.
В то же время в Бещадском отделе Пограничной службы сообщили о выявлении с начала года 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.
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