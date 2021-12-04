Польские пограничники схватили за пособничество мигрантам двух украинцев

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

По информации пограничников, за пособничество мигрантам были задержаны четыре человека - двое украинцев и граждане Афганистана и Польши.

Всего 3 декабря на границе Польши и Беларуси было зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.