Польские пограничники схватили за пособничество мигрантам двух украинцев
Польские пограничники задержали на границе с Беларусью двух граждан Украины, помогавших мигрантам нелегально попасть в страну
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.
По информации пограничников, за пособничество мигрантам были задержаны четыре человека - двое украинцев и граждане Афганистана и Польши.
Всего 3 декабря на границе Польши и Беларуси было зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.
- В ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.
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