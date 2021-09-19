Польские пограничники обнаружили на границе с Беларусью тела трех человек
Пограничники обнаружили на границе Польша и Беларуси тела трех нелегальных мигрантов
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в twitter.
"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - заявили пограничники.
Представитель пограничной службы Польши Анна Михальска позже уточнила, что погибшими, вероятно, является нелегальные мигранты.
- Напомним, 18 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси сконцентрировано более 10 тыс. Мигрантов , которых могут использовать для гибридной атаки на Евросоюз.
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