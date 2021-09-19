Польские пограничники обнаружили на границе с Беларусью тела трех человек

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в twitter.

"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - заявили пограничники.

Представитель пограничной службы Польши Анна Михальска позже уточнила, что погибшими, вероятно, является нелегальные мигранты.