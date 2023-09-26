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Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita

26 сентября, 2023 вторник
13:12
Мир

Польские эксперты пришли к выводу, что в Пшеводуве в ноябре прошлого года разорвалась украинская зенитная ракета. Тогда в результате инцидента погибли два человека

Об этом пишет Rzeczpospolita .

По информации издания, несмотря на якобы недостаточное сотрудничество украинской стороны, которая "до сих пор не предоставила Польше никаких материалов", эксперты пришли к выводам о том, что ракета не могла прилететь с территории России.

Представитель Национального офиса прокурора Лукаш Лапчинский подтвердил журналистам получение соответствующего заключения, но отметил, что не может раскрывать подробности. По его словам, в Польше уже провели все возможные следственные действия, которые должны быть на этом этапе расследования.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", – сообщил спикер.

По информации журналистов, заключение экспертов основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Эксперты считают, что это была ракета от системы С-300 серии 5В55, производимая в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины она была выпущена для сбития целей во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города 15 ноября 2022 года.

Ракеты ПВО выпустили по цели в паре, одна из них попала, другая продолжала лететь.

"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем почему", – сказал журналистам собеседник, знакомый с расследованием.

Указывается, что польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после обнаружения осколков ракеты.

Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км. Также исключен запуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводова расстояние еще больше.

Предыстория

15 ноября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей Украины. Тогда взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Впоследствии представитель правительства Польши Пйотр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух фермеров.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, убившей двух человек в Пшеводуве. При этом Варшава не сочла инцидент умышленным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше, вероятно, был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты. А через несколько дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что записи камер не подтверждают, откуда была выпущена ракета .

Новости
Украина
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