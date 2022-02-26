Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами до 25 марта
Железная дорога Польши в рамках гуманитарной помощи дала жителям Украины разрешение на бесплатное пользование поездами категории TLK и IC до 25 марта
Об этом сообщает УЗ в Telegram.
Все, что нужно – это показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.
"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное