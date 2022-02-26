Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами до 25 марта

Об этом сообщает УЗ в Telegram.



Все, что нужно – это показать при посадке в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство.



"Очень благодарны польским коллегам за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена", - говорится в сообщении.