Польская САУ Krab может стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артбригад, – главный редактор Defense Express Катков
САУ Krab могут стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артиллерийских бригад ВСУ, потому что там важно обладать высокой скоростью и высокой дальностью огня
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
Мы переходим от длины ствола в 39 калибров с дальностью в 25-30 км на ствол длиной 52 калибра. Именно такая длина ствола считается новым стандартом НАТО. Все современные САУ имеют калибр 155 мм и длину 52 калибра, которая позволяет вести огонь обычными снарядами от 30 км, а реактивными от 40 км", - отметил он.
По словам Каткова, Crab – это польская САУ, в которой на самом деле польская только цифровая система управления.
"Ходовая часть – это корейское шасси К-9, а боевая часть – британская пушка А90 с немецким стволом. Производство всех этих компонентов было налажено в Польше, которая уже передала Украине 18 единиц. Передавали весь комплекс, включающий машины управления и обеспечения – готовый боевой комплект", - добавил эксперт.
Он также напомнил, что Украина подписала контракт на 60 единиц САУ
"Контракт подписан и о нем официально объявлен. Таким образом, эти САУ могут стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артиллерийских бригад. Там крайне важно иметь высокую скорость и высокую дальность огня и использование всех современных средств наведения на цель", - подытожил Катков.
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