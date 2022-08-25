Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Мы переходим от длины ствола в 39 калибров с дальностью в 25-30 км на ствол длиной 52 калибра. Именно такая длина ствола считается новым стандартом НАТО. Все современные САУ имеют калибр 155 мм и длину 52 калибра, которая позволяет вести огонь обычными снарядами от 30 км, а реактивными от 40 км", - отметил он.

По словам Каткова, Crab – это польская САУ, в которой на самом деле польская только цифровая система управления.

"Ходовая часть – это корейское шасси К-9, а боевая часть – британская пушка А90 с немецким стволом. Производство всех этих компонентов было налажено в Польше, которая уже передала Украине 18 единиц. Передавали весь комплекс, включающий машины управления и обеспечения – готовый боевой комплект", - добавил эксперт.

Он также напомнил, что Украина подписала контракт на 60 единиц САУ

"Контракт подписан и о нем официально объявлен. Таким образом, эти САУ могут стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артиллерийских бригад. Там крайне важно иметь высокую скорость и высокую дальность огня и использование всех современных средств наведения на цель", - подытожил Катков.