Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва ракеты, - Rzeczpospolita

Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва ракеты, - Rzeczpospolita

21 ноября, 2022 понедельник
10:01
Мир

Польская прокуратура не согласится привлечь ь украинскую сторону к расследованию взрыва ракеты в селе Пшеводув, из-за которого погибли двое мужчин

Об этом пишет Rzeczpospolita.

"Такой юридической возможности нет, и это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины", - говорят источники издания, знакомые с ходом дела.

Как отмечается, вызывает удивление поведение политиков, вводящих в заблуждение общественность, утверждая, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования. Ничего подобного не происходит.

Новость о том, что украинские эксперты прибыли в Пшеводов в пятницу после обеда, облетела все СМИ. Вечером соответствующее сообщение опубликовал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские специалисты уже работают на месте трагедии, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за то, что она дала им доступ. Мы продолжим наше сотрудничество в открытом и конструктивном русле, как это делают близкие друзья", - написал он.

Украинские следователи прибыли в село Пшеводув после окончания осмотра, который проводили польские следователи, и смогли увидеть место происшествия - остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий не проводили, поскольку по закону это невозможно (равно как и польские следователи не могут осуществлять доказательную деятельность на территории иностранного государства, максимум могут быть "пассивным наблюдателем").

Есть и более серьезные неточности. Якуб Кумох, глава международного отдела канцелярии президента Польши, сообщил в четверг в интервью TVN 24, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа, что украинцы также обратились с просьбой о доступе к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны не будет, то такой доступ может быть предоставлен в ближайшее время. Если технически у следственной группы не будет замечаний, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе" , – сказал он.

Однако на месте не было американских экспертов – их роль заключается в обеспечении доступа к секретным материалам из системы AWACS.

Решения о ходе расследования и его направлении принимаются исключительно польской прокуратурой. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не значит, что они будут участвовать в расследовании, объяснив, что "это требует соблюдения правосудия и смежных процедур".

Участие украинцев в следствии было бы возможным в рамках международной следственной комиссии - но пока она не создана.

"Погибли польские граждане. Расследование проводится польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. В настоящее время ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, включая такие вопросы, как передача материалов или обмен показаниями", - сообщают источники, близкие к следствию.

Его ведет Мазовецкое управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

  • 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
  • Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
  • Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
  • 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
  • Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Польша
война с Россией
Читайте также:
Реджеп Тайїп Ердоган
20 ноября, 2022 воскресенье
Турецкая авиация атаковала сирийский город Кобане, - AFP
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 ноября, 2022 воскресенье
Си Цзиньпин предупредил Байдена о красной линии в отношениях США и Китая, - МИД КНР
мобілізація рф
19 ноября, 2022 суббота
В России запланировали всеобщую мобилизацию, - военный эксперт Попович
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
11:01
"Вы - всегда первые": Залужный поздравил защитников с Днем Десантно-штурмовых войск
10:45
За время полномасштабной войны в Украине погибли 437 детей
10:39
Артем Далакян
Стало известно, когда чемпион мира по боксу из Украины будет защищать титул
10:38
Макрон обвинил Россию в антифранцузской пропаганде в странах Африки
10:22
Инфографика
Курс валют на сегодня: какова цена доллара, евро и злотого
10:15
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку, - Згурец
10:12
В Макеевке горит нефтебаза оккупантов из-за "попадания взрывоопасного предмета"
10:10
Эксклюзив
В Херсоне проводников поезда горожане встречали как героев, - сотрудница Укрзализныци Юрченко
10:05
OPINION
Армия площадь против армии колхозной
09:59
Петр Порошенко посетит Вашингтон 21-22 ноября
09:45
Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы: можем остаться без денег, бензина, горячей воды, света, но не без свободы
09:43
Инфографика
На фото потери россиян
Россияне за сутки потеряли 390 человек погибшими и 6 танков, - Генштаб ВСУ
09:36
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев
09:13
В течение суток россияне ранили 3 гражданских на Донетчине
09:00
В США мужчина открыл стрельбу в ЛГБТ-клубе, 5 человек погибли, по меньшей мере 25 ранены
08:52
Россияне обстреляли жилой дом на Харьковщине, есть погибшая и ранены
08:50
Британская разведка указала на самый уязвимый участок обороны РФ на фронте
08:49
Эксклюзив
На оккупированной территории Запорожской области идет ротация войск РФ, - депутат облсовета Лишенко
08:31
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание матчей 14-го тура
08:31
В Украине отмечают День достоинства и свободы
08:27
сборная Англии
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 21 ноября
08:08
Тейлор Свифт получила главную награду на American Music Awards
08:05
OPINION
Мы проживем эту зиму…
07:43
Защитники Украины отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области
07:34
Россияне 6 раз за ночь обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии, есть раненый
07:30
ВСУ поразили районы сосредоточения врага, пункты управления и колонну российских войск
07:07
Оккупанты грабят гражданские дома в оккупированной Любимовке на Херсонщине и принудительно переселяют жителей Луганщины, - Генштаб
06:36
Аналитики посчитали, сколько военной техники потеряла Россия во время полномасштабной войны в Украине
06:03
Недалеко от столицы Южной Кореи разбился истребитель
05:39
В ВСУ прокомментировали договоренности о производстве иранских дронов на территории РФ и возможности передачи ракет
05:19
Отключение света в Украине: 21 ноября по всем регионам будут действовать плановые графики
01:57
Касим-Жомарт Токаев
Выборы президента Казахстана: по данным экзитпола, побеждает Токаев
00:52
Германия предоставила Украине новую партию военной помощи: что известно
00:30
Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot для защиты от потенциальных ракетных обстрелов
2022, воскресенье
20 ноября
23:18
Вблизи Мелитополя прогремели три взрыва возле железнодорожной станции, - мэр
23:01
Аналитика
Сергей Згурец
Чем больше британских антидроновых систем получим, тем проще будет бороться с российскими БПЛА. Колонка Сергея Згурца
22:46
Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
22:09
G7
Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные запуски КНДР
22:00
Восстановление энергосистемы Украины ведется круглосуточно, - Зеленский
21:49
На фото Владимир Зеленский
В общей сложности на Востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV