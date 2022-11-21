Об этом пишет Rzeczpospolita.

"Такой юридической возможности нет, и это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины", - говорят источники издания, знакомые с ходом дела.

Как отмечается, вызывает удивление поведение политиков, вводящих в заблуждение общественность, утверждая, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования. Ничего подобного не происходит.

Новость о том, что украинские эксперты прибыли в Пшеводов в пятницу после обеда, облетела все СМИ. Вечером соответствующее сообщение опубликовал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские специалисты уже работают на месте трагедии, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за то, что она дала им доступ. Мы продолжим наше сотрудничество в открытом и конструктивном русле, как это делают близкие друзья", - написал он.

Украинские следователи прибыли в село Пшеводув после окончания осмотра, который проводили польские следователи, и смогли увидеть место происшествия - остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий не проводили, поскольку по закону это невозможно (равно как и польские следователи не могут осуществлять доказательную деятельность на территории иностранного государства, максимум могут быть "пассивным наблюдателем").

Есть и более серьезные неточности. Якуб Кумох, глава международного отдела канцелярии президента Польши, сообщил в четверг в интервью TVN 24, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа, что украинцы также обратились с просьбой о доступе к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны не будет, то такой доступ может быть предоставлен в ближайшее время. Если технически у следственной группы не будет замечаний, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе" , – сказал он.

Однако на месте не было американских экспертов – их роль заключается в обеспечении доступа к секретным материалам из системы AWACS.

Решения о ходе расследования и его направлении принимаются исключительно польской прокуратурой. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не значит, что они будут участвовать в расследовании, объяснив, что "это требует соблюдения правосудия и смежных процедур".

Участие украинцев в следствии было бы возможным в рамках международной следственной комиссии - но пока она не создана.

"Погибли польские граждане. Расследование проводится польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. В настоящее время ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, включая такие вопросы, как передача материалов или обмен показаниями", - сообщают источники, близкие к следствию.

Его ведет Мазовецкое управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.