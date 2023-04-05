Польская PKN Orlen расторгла последний контракт с РФ по поставкам нефти

Об этом пишут Reuters.

Отмечается, что поставки продукта по нефтепроводу "Дружба" прекратили в феврале, только через день после того, как Польша поставила в Украину первые танки Leopard.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек долгосрочный контракт PKN Orlen с Роснефтью. Соглашение с Татнефтью должно было закончиться в 2024 году.

"Этих контрактов больше не существует. Контракт с "Роснефтью" истек в январе, мы его не продлили", - сказал гендиректор компании Даниэль Обайтек.

Второй контракт с "Татнефтью"... когда нефть перестала поступать, у нас появился довод для расторжения контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - добавил он.

Гендиректор утвердил, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".