Польская PKN Orlen расторгла последний контракт с РФ по поставкам нефти
Польская нефтегазовая компания PKN Orlen расторгла контракт с российской Татнефть без выплаты штрафных санкций после прекращения Москвой поставки нефти в страну
Об этом пишут Reuters.
Отмечается, что поставки продукта по нефтепроводу "Дружба" прекратили в феврале, только через день после того, как Польша поставила в Украину первые танки Leopard.
Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек долгосрочный контракт PKN Orlen с Роснефтью. Соглашение с Татнефтью должно было закончиться в 2024 году.
"Этих контрактов больше не существует. Контракт с "Роснефтью" истек в январе, мы его не продлили", - сказал гендиректор компании Даниэль Обайтек.
Второй контракт с "Татнефтью"... когда нефть перестала поступать, у нас появился довод для расторжения контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - добавил он.
Гендиректор утвердил, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".
- Напомним, Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, высказал мнение в эфире Эспрессо, что России удалось перенастроиться в условиях европейского эмбарго и найти новые рынки.
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