Польская партия "Право и справедливость" разогнала против Украины беспрецедентную кампанию, - политик Чех
Польский политик Мирослав Чех в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что партия "Право и справедливость", борясь за голоса польских избирателей, хочет отобрать электорат у пророссийской антиукраинской партии "Конфедерация"
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Когда партия "Право и справедливость" проигрывает демократической оппозиции, то я скажу, что плохие поступки будут наказаны еще при жизни. "Право и справедливость" разогнала против Украины огромную беспрецедентную кампанию, учитывая и зерно, и беженцев, и заявления о приостановке военной помощи - этого всего не нужно было делать. Результат такой - поддержка и помощь беженцев из Украины уменьшилась с 60% до 30%", - отметил польский политик.
По его словам, поднялся негатив к этой поддержке. Бьют украинских женщин где-нибудь по каким-то селам. Последняя информация была, что украинка-беженка шла с 5-летним ребенком, а двое пьяных прицепились к ней. И таких инцидентов, к сожалению, прибывает.
"А это все результат действия политиков. Я знаю немного польское общество, поляки не были уставшими от помощи Украине. Однако здесь есть вина политиков, пытающихся на этом играть и собирать баллы. Потому что "Право и справедливость" продумала, что надо зайти на электорат пророссийской антиукраинской партии "Конфедерация" и перетянуть этих избирателей на себя. Результат пока выглядит так, что "Право и справедливость" теряет маленькую поддержку и "Конфедерация" также потеряла и теряет поддержку. И Слава Богу, если так будет. Говорю же, что плохие поступки будут наказаны, не стоит играть", – резюмировал Чех.
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