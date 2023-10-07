Польская партия "Право и справедливость" разогнала против Украины беспрецедентную кампанию, - политик Чех

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Когда партия "Право и справедливость" проигрывает демократической оппозиции, то я скажу, что плохие поступки будут наказаны еще при жизни. "Право и справедливость" разогнала против Украины огромную беспрецедентную кампанию, учитывая и зерно, и беженцев, и заявления о приостановке военной помощи - этого всего не нужно было делать. Результат такой - поддержка и помощь беженцев из Украины уменьшилась с 60% до 30%", - отметил польский политик.

По его словам, поднялся негатив к этой поддержке. Бьют украинских женщин где-нибудь по каким-то селам. Последняя информация была, что украинка-беженка шла с 5-летним ребенком, а двое пьяных прицепились к ней. И таких инцидентов, к сожалению, прибывает.

"А это все результат действия политиков. Я знаю немного польское общество, поляки не были уставшими от помощи Украине. Однако здесь есть вина политиков, пытающихся на этом играть и собирать баллы. Потому что "Право и справедливость" продумала, что надо зайти на электорат пророссийской антиукраинской партии "Конфедерация" и перетянуть этих избирателей на себя. Результат пока выглядит так, что "Право и справедливость" теряет маленькую поддержку и "Конфедерация" также потеряла и теряет поддержку. И Слава Богу, если так будет. Говорю же, что плохие поступки будут наказаны, не стоит играть", – резюмировал Чех.