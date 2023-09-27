Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго

Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго

27 сентября, 2023 среда
18:18
Экономика

За последний год в Польшу, несмотря на эмбарго Европейского союза, было привезено из российских портов около 1,5 млн тонн угля

Об этом заявил сенатор от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Кшиштоф Брейза, пишет Укринформ.

"Более миллиона тонн угля из российских портов недавно были доставлены в Польшу. Перевозки на небольших судах (чтобы не бросались в глаза) из Ленинградской области осуществляют российские моряки", - заявил сенатор.

По его словам, за последний год в Польшу небольшими партиями по 2 тыс. тонн из портов Санкт-Петербурга и Выборга привезено 1,5 млн тонн угля.

По мнению Брейза, перевозку угля из РФ в порты Щецина, Гданьска, Гдыни и Свиноуйца осуществляют российские моряки, но на сухогрузах под флагами Мальты, Кипра или Антигуа и Барбуды.

Сенатор предоставил доказательства прибытия судов из России в польские порты, допуска на них российских моряков. Он отметил, что хотя в одной из накладных страной происхождения угля был указан Казахстан, однако он не исключает подделки документов. Также не удалось установить, кому предназначался уголь. Он сразу выгружается в вагоны для дальнейшей перевозки в глубь страны.

Брейза заявил, что в Морском управлении и отделе Таможенной службы Польши ему сказали, что топливо ввозится по "упрощенной процедуре" и нет возможности проверить, "чей это уголь".

Сенатор назвал ситуацию "максимально аморальной".

"Это беспрецедентное дело, которое вредит безопасности и национальным интересам Польши. С одной стороны, финансируются российские порты и инфраструктура Владимира Путина, а потом эти деньги уходят на бомбы и боеприпасы, которыми уничтожается Украина. С другой стороны, российские спецслужбы. Не будем скрывать, что российские моряки связаны с российскими спецслужбами. Они имеют свободный допуск к инфраструктуре, изучают критическую инфраструктуру Польши, а провластные учреждения разводят руками", - добавил сенатор.

Он считает, что за это дело должны взяться польские спецслужбы.

  • В этом году в Турцию был экспортирован уголь на минимум $14,3 млн, добытый во временно оккупированных Россией районах Украины.
Мир
Россия
Польша
санкции против России
Читайте также:
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 сентября, 2023 вторник
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
26 сентября, 2023 вторник
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
ракета
26 сентября, 2023 вторник
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
19:00
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:01
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:33
Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
15:26
Эксклюзив
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
15:15
Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
15:07
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
15:00
OPINION
"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича
14:59
Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ
14:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Эксклюзив
Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
14:36
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
14:33
В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV