Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
За последний год в Польшу, несмотря на эмбарго Европейского союза, было привезено из российских портов около 1,5 млн тонн угля
Об этом заявил сенатор от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Кшиштоф Брейза, пишет Укринформ.
"Более миллиона тонн угля из российских портов недавно были доставлены в Польшу. Перевозки на небольших судах (чтобы не бросались в глаза) из Ленинградской области осуществляют российские моряки", - заявил сенатор.
По его словам, за последний год в Польшу небольшими партиями по 2 тыс. тонн из портов Санкт-Петербурга и Выборга привезено 1,5 млн тонн угля.
По мнению Брейза, перевозку угля из РФ в порты Щецина, Гданьска, Гдыни и Свиноуйца осуществляют российские моряки, но на сухогрузах под флагами Мальты, Кипра или Антигуа и Барбуды.
Сенатор предоставил доказательства прибытия судов из России в польские порты, допуска на них российских моряков. Он отметил, что хотя в одной из накладных страной происхождения угля был указан Казахстан, однако он не исключает подделки документов. Также не удалось установить, кому предназначался уголь. Он сразу выгружается в вагоны для дальнейшей перевозки в глубь страны.
Брейза заявил, что в Морском управлении и отделе Таможенной службы Польши ему сказали, что топливо ввозится по "упрощенной процедуре" и нет возможности проверить, "чей это уголь".
Сенатор назвал ситуацию "максимально аморальной".
"Это беспрецедентное дело, которое вредит безопасности и национальным интересам Польши. С одной стороны, финансируются российские порты и инфраструктура Владимира Путина, а потом эти деньги уходят на бомбы и боеприпасы, которыми уничтожается Украина. С другой стороны, российские спецслужбы. Не будем скрывать, что российские моряки связаны с российскими спецслужбами. Они имеют свободный допуск к инфраструктуре, изучают критическую инфраструктуру Польши, а провластные учреждения разводят руками", - добавил сенатор.
Он считает, что за это дело должны взяться польские спецслужбы.
- В этом году в Турцию был экспортирован уголь на минимум $14,3 млн, добытый во временно оккупированных Россией районах Украины.
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