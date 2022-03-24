Польская нефтегазовая компания отказалась оплачивать российский газ рублями
Польша не видит возможности оплаты российского газа в рублях, как требует Путин
Об этом со ссылкой на руководителя национальной газовой компании Польши PGNiG Павла Маевского сообщает "Экономическая правда".
"Такой возможности нет. В контракт включен способ оплаты. Мы будем выполнять договор в соответствии с его положениями", - сказал Маевский.
Глава PGNiG подчеркнул, что контрагент не может по собственному желанию изменять способ регулирования оплаты.
- Напомним, министр экономики Германии Роберт Габек отметил, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.
- 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.
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