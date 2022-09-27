Польский министер Анна Москва призвала исключить РФ из МАГАТЭ
Польский министр Анна Москва призвала исключить Россию из МАГАТЭ, а также к де русификации и демилитаризации оккупированных территорий
Об этом в twitter написала Анна Москва.
Во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене польская министр климата и окружающей среды призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии.
"В то время как мы здесь сидим, территория Украины оккупирована российскими войсками, - подчеркнула Анна Москва. - Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. А к тому времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если ее действия не отвечают условиям, то ее из организации следует исключить.
- В рамках 66-й ежегодной сессии Международного агентства по атомной энергии начались переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
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