Польская интеллигенция поздравляет Украину с 30-летием Независимости

Инициатива "Ukraina30 PL" объединяет лидеров и общественные организации, которые творят в Польше среду, задействовано в польско-украинские дела, а также представителей местного самоуправления, школы, дома культуры, медиа, академические сообщества, предприятия и общественных активистов с целью совместного празднования годовщине Независимости Украины,

Текст обращения приводим ниже:

"Дорогие Украинки, дорогие Украинцы - граждане уже 30 лет независимой Украины! Друзья!

День, когда возрожденная, объединенная Украина объявила миру о своей независимости, был большой победой многих поколений украинцев, которые, не колебались отдать за нее свою жизнь, провести много лет за колючей проволокой лагерей, отдано развивать основы нации, заботясь о сохранении украинской культуры и языка. Польша приняла независимость Украинского государства с радостью и мы гордимся тем, что первыми в мире признали восстания Украины в день 24 августа 1991 года.

За тридцать лет независимости, друзья, Вы пережили немало трагических и тяжелых моментов!

Мы с удивлением смотрим на успехи Украины, достигнутые в этих исключительно тяжелых реалиях. Вместе с вами радуемся удачных реформ и достижений многих миллионов граждан Украины, несмотря на войну с Россией на Донбассе, которая длится уже 7 лет, оккупацию Крыма, нарушения прав крымскотатарского народа, постоянной угрозы для Вашей независимости со стороны России. Мы восхищаемся Вашей непрерывной готовностью приносить жертвы на защиту Родины. Мы помним всех, кто погиб на Майдане и на востоке Украины!

В трудные минуты мы пытались проявить добрососедскую солидарность и сочувствие. Мы смотрим с оптимизмом на все более широкую партнерское сотрудничество польских и украинских общественных организаций, местных самоуправлений, артистов, предпринимателей или школ - это фундамент добрососедства.

В День Независимости мы хотим Украины и Вам многих друзей и солидарных с Вами союзников. Европе и миру хотим, чтобы быстрое вхождение Украины в европейские и евро-атлантические структуры укрепило мир в вашей стране и на свете. В заключение, примите это дорогое для Вас пожелание Слава Украине! "

Приветствие Украины и Украинской подписало уже несколько польских лидеров - друзей Украины, среди них: Богумила Бердиховска, Иза Хруслинская, Мартина Богачик, Ольга Чербор, Алиция Дерковська, Пшемыслав Фенрих, Витольд Горовський, Мирослава Керик, Павел Коваль, Кшиштоф Круль, Данута Куронь, Яцек Михаловский, Януш Онушкевич, Яцек Пехота, Бартош Пехович, Данута Пшивара, Мирослав Скурко, Гражина Станишевская, Кшиштоф Становский, Петр Тима, Надим Усеинов, Анджей Веловейський, Людвика Вуец и другие.