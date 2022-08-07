Польская инициатива собирает машины для защитников Украины

Об этом сообщило "Польское радио".

Инициировав сбор на автомобили для украинского войска, Водзинский первым отдал свой Grand Vitarę на нужды фронта.

Вскоре благодаря благотворителям удалось собрать более 100 тысяч злотых и подарить Украине еще пять внедорожников.

"Потребность таких внедорожников на фронте чрезвычайно велика. Часть я лично отвез на фронт, а часть оставил военным в Киеве, откуда они должны были отправиться на линию столкновения. Машины помогают украинским военным в их ежедневных усилиях по сдерживанию агрессора", - сказал Водзинский.

Сейчас он готовит две машины для отправки в Украину, но на этом не останавливается. Собирает на следующие пикапы.

"Из разных типов внедорожников, пикапы наиболее удобны для бойцов. Могут ими передвигаться, могут перевозить какое-нибудь вооружение, но, что самое главное, ими можно эвакуировать раненых с поля боя", - пояснил активист.

28 июня главный редактор польской "Критики Политической" Славомир Сераковский открыл в Польше сбор на "байрактар" для Украины. За первые несколько часов поляки собрали более 140 тысяч злотых. Это суммы от 10 до 1000 злотых, часто с комментариями поддержки.

27 июля гражданская организация "Вооружим Украину" начала сбор средств на эвакуационные вертолеты Mi2AM1 для транспортировки раненых.