Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины
Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе полетной информации под ответственностью Украины
Об этом в Facebook сообщил директор Украэроруха Андрей Ярмак.
"После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT", - написал он.
По словам Ярмака, эту часть воздушного пространства под ответственностью Украины стали активнее использовать также грузовые авиакомпании, в частности Cargolux, которая осуществляет полеты на больших самолетах типа Boeing 747.
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