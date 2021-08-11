Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины

Об этом в Facebook сообщил директор Украэроруха Андрей Ярмак.



"После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT", - написал он.



По словам Ярмака, эту часть воздушного пространства под ответственностью Украины стали активнее использовать также грузовые авиакомпании, в частности Cargolux, которая осуществляет полеты на больших самолетах типа Boeing 747.

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