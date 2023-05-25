Польше получила от США еще два ЗРК HIMARS и элемент системы PATRIOT

Об этом министр национальной обороны и вице-премьер правительства страны Мариуш Блащак сообщил в Twitter.

"Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы PATRIOT/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки осуществляются в рамках программ Homar и Wisa, направленных на значительное усиление польской реактивной артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении Блащака в Twitter.

В феврале 2023 г. США одобрили продажу Польши американских реактивных установок HIMARS. Польша подала в США запрос на покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.