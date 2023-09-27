Польше доверили проведение Суперкубка УЕФА

Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Народовы" в польской Варшаве. 14 августа 2024 победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют между собой звание лучшей команды Европы.

Финал ЛЧ пройдет в Лондоне, решающий поединок ЛЕ состоится в Дублине, а победитель Лиги конференций определится в Афинах.