Польше доверили проведение Суперкубка УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА, который будет сыгран в 2024 году, состоится в Польше
Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Народовы" в польской Варшаве. 14 августа 2024 победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют между собой звание лучшей команды Европы.
Финал ЛЧ пройдет в Лондоне, решающий поединок ЛЕ состоится в Дублине, а победитель Лиги конференций определится в Афинах.
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