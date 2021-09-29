Польша заявили о пересечении барьера четвертой волны коронавируса
В Минздраве Польши сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 1234 случая COVID-19, что это есть пересечением барьера четвертой волны
Об этом сообщил глава Минздрава Польши Анджей Недзельский в эфире радио Plus.
"Сегодня мы впервые пересекли барьер четвертой волны (коронавируса - ред.) в тысячу инфицированных", - отметил он.
Недзельский заявили, что это есть скачком уровня инфицирования коронавирусом, хотя эта динамика несколько меньше, чем в предыдущие недели.
Однако, эти цифры еще не является сигналом для очередного введения коронавирусных ограничений.
Глава Минздрава Польши добавил, что сейчас "желтый" уровень пандемической угрозы наблюдается только в трех уездах Люблинского воеводства, которые на границе с Украиной.
В то же время в остальных 377 уездах Польши ситуация является нормальной, поэтому пока нет необходимости принимать жесткие решения.
В Минздраве прогнозируют, что в конце октября в Польше будет до 5 тыс. инфицированных коронавирусом ежедневно.
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