Польша заявила о закрытии железнодорожного сообщения в районе Кузницы, Беларусь убрала мигрантов из пограничного пункта

Об этом в Twitter сообщает заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.



"Председатель пограничной службы Польши написал письмо главе белорусской пограничной службы с требованием вывести мигрантов из пункта пропуска в Кузнице до конца недели. Иначе мы закроем грузовой железнодорожный переезд", - сообщил Побожи.









В письме отметили, что сообщение ограничат с 21 ноября. Позже Побожи отметил, что на границе в районе "Кузьницы" уже нет мигрантов.



"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо сообщил, что в районе пересечения в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них разместили в логистическом центре, а остальные улетят в Ирак. Наши службы это подтверждают", - отметил представитель польского ведомства.





Позже польские пограничники показали видео, как белорусские службы приводят в порядок место, которое покинули мигранты. Как сообщалось ранее, мигранты на границе с Польшей покинули лагерь и находятся в логистическом центре неподалеку. Позже польские пограничники показали видео, как белорусские службы приводят в порядок место, которое покинули мигранты.

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