Польша заявила о закрытии железнодорожного сообщения в районе Кузницы, Беларусь убрала мигрантов из пограничного пункта
Польские власти направили письмо в Беларусь с предупреждением об остановке грузового железнодорожного сообщения в пункте пропуска "Кузьница" - "Брузги" с 21 ноября. Белорусские власти в ответ переместили мигрантов от границы
Об этом в Twitter сообщает заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.
"Председатель пограничной службы Польши написал письмо главе белорусской пограничной службы с требованием вывести мигрантов из пункта пропуска в Кузнице до конца недели. Иначе мы закроем грузовой железнодорожный переезд", - сообщил Побожи.
В письме отметили, что сообщение ограничат с 21 ноября. Позже Побожи отметил, что на границе в районе "Кузьницы" уже нет мигрантов.
"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо сообщил, что в районе пересечения в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них разместили в логистическом центре, а остальные улетят в Ирак. Наши службы это подтверждают", - отметил представитель польского ведомства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.68
-
EUR
Покупка 29.84Продажа 30.27
- Актуальное
- Важное