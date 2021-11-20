Польша заявила о новой попытке штурма на границе с Беларусью

Об этом сообщает Польская пограничная служба в Twitter.

Пограничники зафиксировали несколько попыток мигрантов перейти границу с Беларусью. Самая большая группа людей состояла из 200 человек, остальные – из нескольких десятков.

"Иностранцы были агрессивны - бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, беженцы сменили тактику и теперь делятся на маленькие группы, чтобы попытаться пересечь границу в разных местах, а их действиями руководят белорусские спецслужбы.

"Мы должны подготовиться к тому, что эта проблема будет продолжаться в течение месяцев. Мы готовы к тому, чтобы отбивать атаки", - заверил Блащак.