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Польша заявила о новой попытке штурма на границе с Беларусью

20 ноября, 2021 суббота
11:40
Мир

В ночь на 20 ноября мигранты предприняли новую попытку штурма польской границы с территории Беларуси

Об этом сообщает Польская пограничная служба в Twitter.

Пограничники зафиксировали несколько попыток мигрантов перейти границу с Беларусью. Самая большая группа людей состояла из 200 человек, остальные – из нескольких десятков.

"Иностранцы были агрессивны - бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, беженцы сменили тактику и теперь делятся на маленькие группы, чтобы попытаться пересечь границу в разных местах, а их действиями руководят белорусские спецслужбы.

"Мы должны подготовиться к тому, что эта проблема будет продолжаться в течение месяцев. Мы готовы к тому, чтобы отбивать атаки", - заверил Блащак.

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Польша
мигранты
беженцы
режим Лукашенко
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