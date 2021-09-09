Польша заявила о намерениях добывать газ в Украине

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит становиться независимыми от России", - отметил Моравецкий.

Он подчеркнул, что решение суда ЕС не позволило Газпрому монополизировать эксплуатацию газопровода OPAL (наземное продолжение "Северного потока-2", - ред.).

По его словам, это поможет совместно проработать механизмы поддержания стратегии Польши как газового хаба.

Моравецкий заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины.

Глава правительства сообщил, что детально обсуждена ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе.

Моравецкий отметил, что Польша вскоре передаст Украине вторую партию COVID-вакцины в количестве 600 тыс. доз.

