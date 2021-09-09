Польша заявила о намерениях добывать газ в Украине
Польша заинтересована в добыче газа в Западной Украине
Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.
"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит становиться независимыми от России", - отметил Моравецкий.
Он подчеркнул, что решение суда ЕС не позволило Газпрому монополизировать эксплуатацию газопровода OPAL (наземное продолжение "Северного потока-2", - ред.).
По его словам, это поможет совместно проработать механизмы поддержания стратегии Польши как газового хаба.
Моравецкий заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины.
Глава правительства сообщил, что детально обсуждена ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе.
Моравецкий отметил, что Польша вскоре передаст Украине вторую партию COVID-вакцины в количестве 600 тыс. доз.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное