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Польша заявила о намерении созвать Совет НАТО и полностью перекрыть границу с Беларусью

14 ноября, 2021 воскресенье
16:01
Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса Варшава вместе с Литвой и Латвией намерена созвать Совет НАТО и полностью перекрыть границу с Беларусью

Об этом сообщает PAP.pl.

По словам Моравецкого, Польша, Латвия и Литва обсуждают меры реагирования в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью и могут воспользоваться четвертой статьей договора НАТО, предусматривающей созыв Совета альянса для консультаций, если одна из стран полагает, что существует угроза его безопасности.

"Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не задействовать ли четвертую статью НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить совместные консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, это становится все более необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу обеспокоенность - теперь нужны конкретные шаги и привлечение всего альянса", - сказал Моравецкий.

Он убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не откажется от штурма границы, если страны альянса не будут действовать сообща.

"Поэтому мы будем обязательно обсуждать дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы. Мы будем обсуждать дополнительные санкции уже на следующем специальном саммите ЕС, о котором я просил", - подчеркнул Моравецкий.

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Польша
Латвия
Литва
мигранты
НАТО
Матеуш Моравецкий
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