Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО с учетом угроз от РФ
В связи с размещением российского ядерного оружия в Беларуси Польша обратилась к НАТО с просьбой принять участие в программе Nuclear Sharing
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы еще больше призываем все НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", - сказал глава правительства.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.
"Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении. Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин усугубляет всевозможные угрозы", - добавил Моравецкий.
Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза. Он предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Что известно о ядерном оружии РФ в Беларуси
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.
В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
16 июня Путин сообщил , что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.
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