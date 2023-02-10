Польша заявила о готовности принять Саакашвили на лечение

Об этом он заявил 10 февраля на конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.

Он также выразил опасение, что Саакашвили "в Грузии может столкнуться со всем наихудшим".

"Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", - подчеркнул польский политик.