Польша заявила о готовности принять Саакашвили на лечение
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили
Об этом он заявил 10 февраля на конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.
"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.
Он также выразил опасение, что Саакашвили "в Грузии может столкнуться со всем наихудшим".
"Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", - подчеркнул польский политик.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение к Грузии с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии Саакашвили , на которых он выглядит, мягко говоря, истощенным. Украинский лидер заявил, что грузинские власти хотят смерти Саакашвили.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.9Продажа 42.78
- Актуальное
- Важное