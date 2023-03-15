Польша заявила о готовности нарастить добычу газа в западных областях Украины
Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной путем добычи газа в западных областях и создания энергетического моста Жешув – Хмельницкая АЭС
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ .
По словам главы правительства, Польша стремится сделать Украину энергетически независимой от России. Также он подчеркнул, что реализация некоторых проектов в сфере энергетики возможна после победы Украины в войне.
"Нас уже сегодня приглашают в совместные георазведывательные и проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки в западной Украине", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что украинская сторона также приглашает к сотрудничеству модернизацию энергетического сообщения Жешув-Хмельницкая АЭС.
"Это сочетание, комбинация может универсальным образом помочь укреплению энергетической безопасности как Польши, так и Украины", - подчеркнул глава польского правительства.
Он добавил, что Польша ведет переговоры с Украиной о сообщении между Ровенской АЭС и городом Хелм.
Моравецкий отметил, что Польша хочет стать энергетическим и, прежде всего, газовым хабом в Центральной Европе.
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