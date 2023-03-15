Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ .

По словам главы правительства, Польша стремится сделать Украину энергетически независимой от России. Также он подчеркнул, что реализация некоторых проектов в сфере энергетики возможна после победы Украины в войне.

"Нас уже сегодня приглашают в совместные георазведывательные и проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки в западной Украине", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что украинская сторона также приглашает к сотрудничеству модернизацию энергетического сообщения Жешув-Хмельницкая АЭС.

"Это сочетание, комбинация может универсальным образом помочь укреплению энергетической безопасности как Польши, так и Украины", - подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что Польша ведет переговоры с Украиной о сообщении между Ровенской АЭС и городом Хелм.

Моравецкий отметил, что Польша хочет стать энергетическим и, прежде всего, газовым хабом в Центральной Европе.