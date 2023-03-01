Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам цифровизации правительства Януш Цешинский,

"Ответственность за вчерашнюю атаку несут россияне. У нас есть информация, согласно которой, вероятно, это был именно этот противник", - заявил чиновник.

Он пояснил, что еще атака заключалась в создании большого количества искусственного трафика, из-за чего реальные пользователи не могут зайти на сайт и воспользоваться услугами.

По его словам, утечки данных пользователей не было.

"Это атака, блокирующая доступ к сайту, но не нарушающая безопасность и не ставящая под угрозу наши данные", - сказал Цешинский.