Польша заявила, что российские хакеры атаковали налоговый сайт страны
Представитель польского правительства рассказал, что во вторник, 28 февраля, российские хакеры совершили атаку на государственный налоговый онлайн-ресурс
Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам цифровизации правительства Януш Цешинский,
"Ответственность за вчерашнюю атаку несут россияне. У нас есть информация, согласно которой, вероятно, это был именно этот противник", - заявил чиновник.
Он пояснил, что еще атака заключалась в создании большого количества искусственного трафика, из-за чего реальные пользователи не могут зайти на сайт и воспользоваться услугами.
По его словам, утечки данных пользователей не было.
"Это атака, блокирующая доступ к сайту, но не нарушающая безопасность и не ставящая под угрозу наши данные", - сказал Цешинский.
- 13 февраля онлайн-ресурсы Североатлантического альянса подверглись кибератакам со стороны хакеров.
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