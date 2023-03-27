Польша заявила, что не будет передавать Украине все свои МиГ-29
Официальная Варшава не планирует отдавать Украине все свои многоцелевые советские истребители МиГ-29
Об этом 27 марта заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблонский.
"Эта процедура проводится тайно, чтобы быть эффективной. Я не думаю, что мы собираемся все это отдавать. Конечно, не одной партией", - сказал дипломат.
- Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Украина получит четыре истребителя.
- В Украину следуют четыре истребителя МиГ-29, которые передала Словакия.
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