Польша заявила, что не будет передавать Украине все свои МиГ-29

Об этом 27 марта заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблонский.

"Эта процедура проводится тайно, чтобы быть эффективной. Я не думаю, что мы собираемся все это отдавать. Конечно, не одной партией", - сказал дипломат.