Польша заявила, что мигранты из Беларуси ночью пытались прорвать границу: задержаны около сотни человек
В ночь на 18 ноября мигранты из Белоруссии попытались прорваться через границу в Польшу, в связи с чем польские правоохранители задержали около 100 правонарушителей
Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Польши.
Попытка прорыва была предпринята вблизи польского села Дубичи Церкви.
Минобороны Польши утверждает, что мигрантов подтолкнули к атаке белорусские силовики.
"Сначала белорусские службы провели разведку. Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу состоялась в нескольких сотнях метров дальше", - рассказали в Минобороны Польши.
- Напомним, 17 ноября пограничники Польши сообщили , что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".
- По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.
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