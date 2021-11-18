Польша заявила, что мигранты из Беларуси ночью пытались прорвать границу: задержаны около сотни человек

Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Польши.



Попытка прорыва была предпринята вблизи польского села Дубичи Церкви.



Минобороны Польши утверждает, что мигрантов подтолкнули к атаке белорусские силовики.



"Сначала белорусские службы провели разведку. Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу состоялась в нескольких сотнях метров дальше", - рассказали в Минобороны Польши.

Dziś w nocy doszło do inspirovanej przez Białorusinów próby неlegalнго przekroczenia granicy в Dubiczach Cerkiewnych. Группа около 100 migrantów продолжала участвовать в пресс-поле. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Напомним, 17 ноября пограничники Польши сообщили , что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".

По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.

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