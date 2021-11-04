Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников
В среду, 3 ноября, на границе Польши и Беларуси произошел инцидент с участием белорусских военных, сопровождавших группу нелегалов и угрожавших польским пограничникам оружием
Об этом сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Польши.
"Вчера произошла очередная провокация против польских солдат, которые служат на границе. Возле забора военные обнаружили группу из около 250 мигрантов. Охранявшие их белорусские солдаты угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - говорится в сообщении.
В польском оборонном ведомстве отметили, что пограничники не позволили спровоцировать себя.
"Военные не позволили себя спровоцировать, и не было никакой эскалации. Действия белорусских солдат выглядели как попытка эскалации ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша. Это еще один пример того, как белорусы вовлекаются в переправку мигрантов в Польшу", - сообщили в польском Минобороны.
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