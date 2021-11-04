Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников

Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников

4 ноября, 2021 четверг
17:27
Мир

В среду, 3 ноября, на границе Польши и Беларуси произошел инцидент с участием белорусских военных, сопровождавших группу нелегалов и угрожавших польским пограничникам оружием

Об этом сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Польши.

"Вчера произошла очередная провокация против польских солдат, которые служат на границе. Возле забора военные обнаружили группу из около 250 мигрантов. Охранявшие их белорусские солдаты угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - говорится в сообщении.

В польском оборонном ведомстве отметили, что пограничники не позволили спровоцировать себя.

"Военные не позволили себя спровоцировать, и не было никакой эскалации. Действия белорусских солдат выглядели как попытка эскалации ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша. Это еще один пример того, как белорусы вовлекаются в переправку мигрантов в Польшу", - сообщили в польском Минобороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Польша
мигранты
Читайте также:
3 ноября, 2021 среда
"Низкий вам поклон, мы единый народ": участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку
Ірина Борзова
3 ноября, 2021 среда
Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
Тайсон Ф'юрі
2 ноября, 2021 вторник
Фьюри нашел новый способ убрать Усика с пути к супербою из Джошуа
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.14
    Покупка 26.14
    Продажа 26.36
  • EUR
    Покупка 30.14
    Продажа 30.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
4 ноября
18:36
Суд Одесской области рассмотрит дело 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании 13 детей
18:15
Чорнобиль
Фонд госимущества выставил на аукцион по аренде первый объект недвижимости в Чернобыльской зоне
17:53
Россияне обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, украинские военные ответили огнем
17:53
Бывший сотрудник милиции распространял нелегальное оружие, маскируясь под "ремонт бытовой техники"
17:52
Билеты на следующий матч "Шахтера" продают по 1 грн
17:25
"Зоря"
"Заря" - ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций
17:22
Алексей Резников
10 фактов из жизни нового министра обороны Украины Алексея Резникова
17:18
Определили лучший сыр в мире в 2021 году
17:16
Нафтали Бенет
Парламент Израиля впервые за три года принял годовой бюджет
17:00
уголь
Россия заблокировала импорт в Украину угля из Казахстана, - Герус
16:56
В сборную Аргентины вызвали травмированного Месси
16:43
В Киеве в честь героя войны с Россией Василия Слипака назвали сквер
16:41
Телеканал "НАШ"
Телеканал "НАШ" могут лишить лицензии, а "Макси-ТВ" оштрафовали за язык вражды
16:39
UKRLIVE
Нацсовет проверит телеканал Шуфрича
16:37
Национальная сеть супермаркетов основала инициативу "Вакцинированный и безопасный для вас"
16:33
Суд изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, который пришел в Кабмин с гранатой
16:12
Insulate Britain
В Лондоне климатические активисты приклеили себя к дороге и заблокировали улицы в центре города
15:59
Михаил Саакашвили
Денисова получила письмо от Саакашвили: его состояние ухудшается
15:57
Иван Яцкин
Три дня на больных ногах: оккупанты упекли украинского политзаключенного Яцкина в ШИЗО, Денисова обратилась к Москальковой
15:54
СБУ
Украинского актера по ошибке внесли в "черный список" российских артистов - СБУ приносит извинения
15:42
грипп
Киевляне смогут вакцинироваться от гриппа в аптеках: Минздрав запустил пилотный проект
15:34
Уран
Уран максимально приблизится к Земле в ночь на 5 ноября
15:34
В Украине впервые конфисковали автомобиль за неуплаченные штрафы
15:27
Максим Галкин
Минкульт внес Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
15:10
USS Mount Whitney
Корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море, в России заявили об отслеживании его маневров
15:02
Место Верещук в Раде займет юрист Кострийчук
15:01
Усик рассказал, какой бой считает лучшим в карьере
14:48
ПриватБанк
ПриватБанк запустил услугу мгновенных переводов из Европы в Украину
14:43
Выборы мэра Харькова: ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках
14:36
Виталий Кличко
Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: заполнены 70% коек с кислородом
14:33
Украинский форвард Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании
14:23
таблетки Merck
Британия первой в мире одобрила таблетки Merck от коронавируса
13:58
Pfizer
Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney
13:56
Виталий Портников: российские войска - это всегда сигнал
13:48
Ирина Верещук
Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции
13:47
Юлия Свириденко
Рада назначила экс-замглавы ОПУ Свириденко первым вице-премьером-министром экономики
13:46
Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины
13:40
Супругу Семенченко вызвали на допрос из-за дела о "хищении" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"
13:30
вакцина
Вакцина ВПЧ может предотвращать рак шейки матки в 90% случаев
13:23
хакер
СБУ установила хакеров ФСБ: они осуществили более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV