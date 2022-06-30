Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью
Строить ограждения на границе с Республикой Беларусь страна начала еще 25 января на фоне миграционного кризиса
Об этом информирует госпогранслужба Республики Польша.
В общей сложности длина забора на границе составляет 186,25 км, а высота – 5,5 метра. Кроме того, ограждение также укреплено колючей проволокой.
- Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
- А 13 июня польские пограничники продемонстрировали видео защитных сооружений, которые уже имели протяженность 140 километров.
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