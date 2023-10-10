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Польша завершила расследование подрыва Nord Stream и обнаружила причастность РФ, - Zeit

10 октября, 2023 вторник
18:48
Мир

Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах Nord Stream, но Берлин скептически относится к этой информации

Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Недавно польские спецслужбы направили Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты Andromeda, которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, находившихся на яхте некоторое время и, как утверждается, имевших российское гражданство.

Andromeda сыграла решающую роль в атаке на Nord Stream 26 сентября 2022 года.

По данным Гданьской прокуратуры, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж Andromeda во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Сообщается, что мужчины предъявили болгарские документы, очевидно поддельные, говорится в сообщении прокуратуры. Один из мужчин – вероятно, капитан яхты – представился Михаилом Поповым.

Польская разведка считает, что ей известны настоящие личности этих людей, и полагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Zeit добавляет, что в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство с самого начала публично подозревало Россию в совершении преступления.

"Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины", – пишут журналисты.

Что предшествовало

В ночь на 26 сентября 2022 г. в газопроводе Nord Stream произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что накануне запуска Балтийского газопровода произошла утечка газа.

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов 26 сентября произошел взрыв . Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в ней след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

В марте стало известно , что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию взрывов. В апреле в Дании подтвердили , что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом за четыре дня до того, как трубы были подорваны.

В июне The Wall Street Journal написало , что те, кто устроил диверсию на газопроводах, могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

В то же время Польша опровергла причастность к подрыву и подтвердила, что версия о причастности России остается в силе.

Россия
Польша
Германия
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