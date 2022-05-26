Об этом сообщает RMF24 .

Большинство беженцев оформило в Польше помощь по уходу за ребенком "500+". Это пособие выплачивается ежемесячно в размере 500 злотых на каждого ребенка.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу прибыло около 3,5 миллионов украинцев. Из них в базе данных PESEL зарегистрировалось всего 1,1 миллиона. Напомним: начислять любую социальную помощь человеку начинают только при наличии этого номера. Около 1,4 млн беженцев уже вернулись домой.

Государственная организация, отвечающая за вопросы социального страхования, имеет доступ к системе пограничного контроля. Если находящийся в Польше гражданин Украины пересекает польско-украинскую границу, эта информация сразу поступает в ZUS. Однако это не означает, что начисление льгот автоматически прекращается. Специальный закон гарантирует гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года, временную защиту Республики Польша. Согласно его положениям, такой человек имеет право выезжать за пределы страны, но не дольше 30 дней (суммарно), потому что тогда потеряет право на все льготы. Если предварительно не проинформирует об этом ZUS, обязана будет вернуть не только денежные средства, но и проценты.

В управлении социального страхования сообщили о 700 случаях, когда украинские граждане уже находились дома, а им поступил очередной транш социальных выплат из Польши. Их обяжут вернуть неправомерно полученные денежные средства.

В ZUS признается, что им сложнее проконтролировать перемещение украинцев в рамках Европейского Союза. Поскольку пограничного контроля здесь нет, организация получает информацию только тогда, когда такой человек находит в другой стране работу или обращается в государственные органы за социальной помощью.

С начала лета Польша сокращает для поездок выдачу бесплатных билетов украинцам

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