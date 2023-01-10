Польша запретила въезд российскому пропагандисту
В Польше в список нежеланных на территории республики иностранцев был внесен российский пропагандист Виктор Безека, деятельность которого является "частью информационной войны против Польши и Европы"
Об этом сообщает департамент национальной безопасности правительства Польши.
Безеку внесли в список по инициативе главы Агентства внутренней безопасности Польши. Виктор Безека много лет распространяет российскую пропаганду, направленную против интересов Польши и с целью испортить ее имидж на мировой арене.
Департамент сообщает, что пропагандист связан с каналом Russia Today и польскоязычной редакцией информационного агентства Sputnik.
"Вышеупомянутые "СМИ" являются типично дезинформационными структурами, составляющими информационную базу Кремля, поддерживающими его внешнюю политику и распространяющими ложное представление о реальности среди граждан других стран", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это уже не первый случай, когда польские власти запрещают въезд российским пропагандистам. В марте 2021 года по запросу Агентства внутренней безопасности продлили до 2025 года запрет на въезд Леонида Свиридова в Польшу и страны Шенгенской зоны. Заявляется, что он причастен к распространению кремлевской пропаганды. В том же году подобное решение было вынесено в отношении Евгения Решентьева, российского телерепортера, который вел вредную для республики деятельность, выходящую за рамки журналистской работы.
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